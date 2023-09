O primeiro álbum de originais de Mimi Froes, “Contornos”, que é apresentado ao vivo em novembro em Lisboa e em dezembro no Porto, está disponível a partir de hoje nas plataformas digitais.

De acordo com o agenciamento da artista, em comunicado, os 12 temas que compõem “Contornos” têm letra e música de Mimi Froes, à exceção de “Não vás Já”, uma parceria com Luísa Sobral.

“‘Contornos’ é o nome do meu primeiro álbum por ser a palavra que me leva à ideia de controlo. Pintar dentro das linhas, ter o cuidado de não as trespassar. Este disco reflete a minha certeza de que a vida nos ensina a errar e a desistir do perfeccionismo. Fala sobre a perda desse controlo, a tentativa de o recuperar e sobre a frustração desse processo, mas falo também da esperança de encontrar paz no mesmo”, disse a artista, citada no comunicado.

Com produção de Tomás Marques e mistura e masterização de André Tavares, “Contornos” é apresentado ao vivo a 29 de novembro, no Teatro Maria Matos em Lisboa, e a 1 de dezembro, na Casa da Música no Porto.