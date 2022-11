Já é tradição e não surpreende ninguém: o Natal aproxima-se e Mariah Carey conquista os tops mundiais. Esta semana, "All I Want for Christmas Is You" subiu do 25.º para o 5.º lugar do ranking Hot 100 da revista Billboard.

O clássico de Natal conquistou 20 posições, mas não conseguiu roubar a liderança a "Anti-Hero", de Taylor Swift. O primeiro single do último álbum da cantora, "Midnights", está há cinco semanas consecutivas no primeiro lugar do top Billboard Hot 100.

"Rockin' Around the Christmas Tree", de Brenda Lee, "Jingle Bell Rock", de Bobby Helms, e "A Holly Jolly Christmas", de Burl Ives, também voltaram ao top norte-americano esta semana.