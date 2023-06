Esta quinta-feira, Dia Internacional da Criança e feriado municipal, a Câmara de Miranda do Corvo, que organiza a mais importante festividade da vila, no distrito de Coimbra, promove uma tarde de “animação dedicada às crianças, com uma rua de insufláveis gigantes” e a participação da companhia circense Marimbondo, da Lousã.

As cerimónias nos Paços do Concelho começam às 11h00, com o hastear da bandeira, a que se segue uma sessão solene evocativa do Dia do Município, que inclui a entrega de condecorações e votos de louvor, além de intervenções do presidente da Câmara Municipal, Miguel Baptista, e do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, entre outras.

A inauguração oficial da 31.ª Expo Miranda está marcada para as 17h00, após as portas abrirem às 15h00, contando desde logo com a animação do recinto alusiva ao Dia da Criança.

Ainda esta quinta-feira, à noite, estarão em palco a Banda Kosmos e a Banda Sense.

“O certame decorrerá de dia 1 a 4 de junho, com tasquinhas, bares e muita animação, acompanhadas por música eclética, distribuída por três palcos”, informou a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

No palco principal, atuam Ana Bacalhau, David Carreira, Cuca Roseta, na sexta-feira, no sábado e no domingo, respetivamente.

“A Expo Miranda promove, entre outros, a gastronomia, o artesanato e os produtos endógenos (…) de Miranda do Corvo e, desse modo, a identidade dos mirandenses, sendo, concomitantemente, uma mostra da atividade industrial, comercial e agrícola do concelho, cujo objetivo é atrair o maior número de visitantes possível”, afirmou o município.

Trata-se de “um evento que se destina a potenciar e exponenciar as tradições, empresas e coletividades e a permitir uma participação ativa, abrangente e inclusiva, pretendendo-se dinamizar, entre outras, as áreas da cultura, do turismo e do empreendedorismo”.