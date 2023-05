Ana Moura, que recebeu recentemente o título de Melhor Álbum do Ano, com o disco "Casa Guilhermina", o Prémio da Crítica e o de Melhor Artista Feminina na quinta edição dos prémios Play 2023, é a primeira confirmação musical para o Festival da Comida Continente.

A artista vai atuar no Parque da Cidade do Porto, no dia 9 de julho, às 15h00, com entrada livre.

"Ana Moura é uma das mais conceituadas artistas nacionais, com centenas de milhares de álbuns vendidos e dezenas de prémios, incluindo dois Globos de Ouro, dois Prémios Amália e uma nomeação para o Songlines Music Awards na categoria de Melhor Artista, e ainda parcerias com artistas como Prince, The Rolling Stones, Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Herbie Hancock", frisa a organização em comunicado.