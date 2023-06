Ana Moura, Rui Veloso e Linda Martini são as mais recentes confirmações para o Festival do Crato 2023. O evento vai realizar-se de 22 a 26 de agosto, celebrando a sua 37ª edição como Feira de Artesanato e Gastronomia.

Os nomes hoje anunciados juntam-se a Goran Bregović, a banda de tributo a Linkin Park Hybrid Theory, Plutonio, Diogo Piçarra com Bárbara Tinoco, Julinho KSD, Nininho Vaz Maia e Wet Bed Gang, Two Door Cinema Club, Os Quatro e Meia com Bandidos do Cante e Kura.

As entradas na Feira de Artesanato e Gastronomia são gratuitas, enquanto o Festival do Crato tem entradas pagas, encontrando-se já à venda os bilhetes diários e os passes para os cinco dias do evento musical.

CARTAZ: