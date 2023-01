A 18 de março Sardet sobe ao palco do Teatro TivoliBBVA, em Lisboa, o segundo espetáculo está previsto para o dia 1 de abril, no Convento S. Francisco, em Coimbra, terra natal do cantor, no dia seguinte atua no Altice Fórum, em Braga e, no dia 21 de abril, em Lagoa, no Algarve.

Nestes espetáculos Sardet, de 47 anos, vai apresentar “Ponto de Partida”, álbum comemorativo dos 25 anos de carreira, editado em outubro passado, produzido pelo músico Diogo Clemente, e ”não irão faltar os temas mais conhecidos do músico”, segundo comunicado da promotora.

O seu primeiro álbum, “Imagens”, saiu em 1996. Do seu repertório fazem parte canções como “Foi Feitiço”, "Azul do Céu", "Frágil", "Não Mexas no Tempo" e "Um Minuto de Prazer" ou “Saber Dizer Adeus", entre outras.