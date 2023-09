André Seravat está de regresso com o novo single. "Fora da Lei" chegou esta quarta-feira, dia 6 de setembro, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema produzido por Hits Mike antecipa o EP de estreia do cantor, com lançamento previsto para novembro.

"Nesta música mergulho no meu mundo de liberdade. É um manifesto de autoafirmação e empoderamento, um hino à individualidade e à coragem de seguir o nosso próprio caminho. A inspiração por detrás da ‘Fora da Lei’ veio da procura da minha verdadeira essência. A ideia de ser livre de padrões e expectativas é um tema central na canção", revela André Seravat.

Com música composta pelo cantor, Tyoz e Hits Mike e com letra da sua autoria, Tyoz e Gonzalo Tau, "Fora da Lei" é acompanhada por um videoclipe realizado por Eva Mina e a equipa MLN Studios. O vídeo conta com a participação especial da influencer digital portuguesa Mariana Bossy.

Veja aqui o videoclipe.

Para André Seravat, esta é "uma música divertida e arrojada e, por isso, tinha de ter um vídeo igualmente impactante". "Queria que fosse quase como um minifilme, com uma narrativa envolvente e com surpresas. A presença magnética e o carisma da Mariana Bossy foram a cereja no topo do bolo e a química entre nós acrescenta muita autenticidade à história”, sublinha.