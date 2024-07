Andrea Bocelli vai lançar um novo álbum a 25 de outubro, foi anunciado na sexta-feira.

"Duets" vai juntar muitas das colaborações mais "acarinhadas" juntamente com novas canções, para assinalar 30 anos de carreira do tenor italiano, um dos artistas de música clássica de maior sucesso e mais reconhecidos a nível mundial.

A coletânea de 32 canções inclui duetos com Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia e Luciano Pavarotti, bem como novos duetos, gravados especificamente, com Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli e Hans Zimmer, revela o comunicado oficial.

O álbum “Duets” é lançado com um novo single, “Da Stanotte in Poi (From This Moment On)”, de Andrea Bocelli e Shania Twain, cujo vídeo oficial já está disponível (VEJA AQUI).

O anúncio do novo álbum antecede um evento de três dias em Itália de homenagem: a 15, 17 e 19 de julho, o Teatro del Silenzio na cidade natal do tenor, Lajatico, receberá nomes como Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Brian May, Johnny Depp, David Foster, Matteo Bocelli, Sofia Carson, Zucchero, Placido Domingo, Jose Carreras, Lang Lang, Nadine Sierra, Eros Ramazzotti, Elisa, Laura Pausini, Virginia Bocelli, entre outros.

As imagens do evento farão parte de "Andrea Bocelli 30: The Celebration", um filme que terá lançamento mundial nos cinemas este outono, realizado por Sam Wrench, vencedor de um Emmy, o mesmo de “Taylor Swift – The Eras Tour”, o filme-concerto de mais sucesso nas bilheteiras de sempre.

Também está previsto o lançamento este ano nos cinemas de outro documentário, “Andrea Bocelli: Because I Believe”, que descreve a jornada desde "um humilde intérprete num piano bar até se tornar num cantor aclamado internacionalmente com concertos esgotados em todo o mundo".