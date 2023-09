O MEO Kalorama, um dos últimos grandes festivais de verão da Europa, chegou ao fim no passado sábado, dia 2 de setembro. De norte a sul do país, durante os últimos meses, milhares de festivaleiros juntaram-se para ver concertos e reencontrar amigos.

Com o fim da época de festivais de verão, há quem já comece a anotar na agenda as datas das edições do próximo ano. Em 2024, o arranque é a norte, no North Festival, em maio. Já junho, é mês de Primavera Sound, no Porto, e de Rock in Rio Lisboa, que celebra 20 anos.

NOS Alive, MEO Marés Vivas e Super Bock Super Rock prometem animar o mês de julho. Já em agosto, os festivaleiros podem rumar até ao MEO Sudoeste, Vodafone Paredes de Coura, CA Vilar de Mouros ou MEO Kalorama.

FESTIVAIS EM 2024

NORTH FESTIVAL

Em maio na Alfândega do Porto

PRIMAVERA SOUND

De 7 a 9 de junho no Parque da Cidade do Porto

ROCK IN RIO LISBOA

15, 16, 22 e 23 de junho no Parque da Bela Vista, em Lisboa



NOS ALIVE

De 11 a 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras



MEO MARÉS VIVAS

De 19 a 21 de julho no Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia



SUPER BOCK SUPER ROCK

De 18 a 20 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta (Meco), em Sesimbra



MEO SUDOESTE

De 7 e 10 de agosto (com abertura do campismo no dia 3) na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar



VODAFONE PAREDES DE COURA

De 14 a 17 de agosto na Praia Fluvial do Taboão, em Paredes de Coura



CA VILAR DE MOUROS

De 21 a 24 de agosto em Vilar de Mouros



MEO KALORAMA

De 29 a 31 de agosto em Lisboa (local a confirmar)