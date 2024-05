Billie Eilish está a preparar uma nova digressão mundial e, em conversa com os fãs num evento promovido pela plataforma de streaming StationHead, garantiu que não irá fazer concertos longos.

Questionada sobre se iria interpretar ao vivo todas as canções do seu novo álbum, "Hit Me Hard And Soft", a artista norte-americana descartou de imediato a ideia. "Isso significaria que os meus concertos seriam incrivelmente longos”, frisou.

"Se o fizesse, teria de cortar em todas as outras canções. Não vou dar um concerto de três horas, isso seria psicótico. Ninguém quer ver isso, nem eu nem vocês", defendeu Billie Eilish. "Nem eu quero isso enquanto fã. O meu artista favorito do mundo... não querer tentar ouvi-lo durante três horas", acrescentou.

As declarações da cantora deram que falar nas redes sociais, especialmente entre os fãs de Taylor Swift. Os concertos da "The Eras Tour", que passou por Portugal nos dias 24 e 25 de maio, duram cerca de três horas e 15 minutos.