"Dependendo do caminho digital escolhido para o mercado, artistas e gravadoras independentes europeias podem receber níveis muito diferentes de pagamentos" das plataformas digitais, como as de streaming, explica a AMAEI.

Com o financiamento do programa MusicARE, de 55.000 euros, a AMAEI propõe "uma série de webinars europeus" com vários objetivos, nomeadamente "realizar pesquisas sobre música independente a ser lançada na Europa" e ajudar as editoras e artistas "a fazer melhores escolhas" no mercado de música europeia independente.

O programa de financiamento europeu MusicAIRE abriu em fevereiro com uma dotação de 2,2 milhões de euros, para ajudar os agentes do setor musical, incluindo em Portugal, a ultrapassar as consequências da pandemia da COVID-19.

O programa é operacionalizado pela consultora portuguesa Inova+, juntamente com o Conselho Europeu de Música.