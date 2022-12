Nos dias 30 e 31 de março de 2023, Aurea vai celebrar os 10 anos de carreira com dois concertos no Coliseu Porto Ageas e Coliseu dos Recreios, em Lisboa, respetivamente.

"Este marco incontornável na carreira da Aurea também será celebrado com o lançamento de um novo álbum de originais que será apresentado, ao vivo, nestes concertos", adianta o comunicado, acrescentando que a cantora "preparou um conceito especial" para os concertos.

Segundo a promotora, "ambos os espetáculos serão uma viagem pelo seu imaginário incluindo as músicas que marcaram os últimos 10 anos da sua carreira com novas roupagens sonoras, nomeadamente, as mais conhecidas do público mas também músicas que não são apresentadas ao vivo há vários anos como 'The Witch Song', numa versão completamente inédita".

O novo disco da artista vai contar com a participação de outros músicos, compositores e produtores nacionais e da Lusofonia, "escolhidos e convidados pela própria Aurea, que colaboram nalgumas das canções que serão apresentadas muito em breve". Uma das parceria é com António Zambujo, músico que participa no single "Volta", recentemente editado.