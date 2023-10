Depois de "- (Subtract)", editado em março, Ed Sheeran decidiu dar uma nova prenda aos fãs. Esta sexta-feira, dia 29 de setembro, o cantor britânico editou "Autumn Variations".

O novo álbum, o primeiro depois da era de símbolos matemáticos, conta com 14 canções e cada uma delas é dedicada a um amigo diferente.

O nome do novo disco é inspirado pelo compositor britânico Edward Elgar, nomeadamente pela obra “Enigma Variations”, que foi apresentada ao artista pelo seu pai e pelo seu irmão.

Nas novas canções, o britânico trabalhou com Aaron Dessner, dos The National. Para Ed Sheeran, o músico "captou o espírito do outono de forma maravilhosa. "Espero que toda a gente goste tanto como eu", sublinhou.

"No outono passado, descobri que tanto eu como os meus amigos estávamos a passar por muitas mudanças nas nossas vidas”, explicou Ed Sheeran na apresentação do novo disco. "Depois do calor do verão, tudo se acalmou, assentou, desmoronou, chocou ou implodiu", acrescentou.

ALINHAMENTO:

1. Magical

2. England

3. Amazing

4. Plastic Bag

5. Blue

6. American Town

7. That’s On Me

8. Page

9. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels