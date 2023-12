Em novembro, a organização anunciou que o evento brasileiro Coala Festival se vai estrear em Portugal, em Cascais, nos dias 1 e 2 de junho do próximo ano, com o músico Gilberto Gil como primeiro cabeça de cartaz.

"O Coala Festival nasceu em 2014 com a proposta de ser um grande palco para a nova música brasileira em um contexto no qual a maioria dos festivais tinha foco em artistas e bandas internacionais. Virámos referência no Brasil e, agora, vamos levar essa identidade para Portugal com foco não apenas na música brasileira, mas na música em língua portuguesa como um todo, unindo as pontas do triângulo África, Portugal e Brasil", afirmou o sócio-fundador e curador do Coala Festival Gabriel Andrade, citado no comunicado divulgado em novembro.

Para além de Gabriel Andrade, a curadoria é também do músico e escritor Kalaf Epalanga.