“Fruto de uma conexão internacional inesperada, Monch Monch e Baleia Baleia Baleia vão para uma 'tour' ao Brasil passando pelos estados da Baía, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro”, lê-se numa publicação partilhada nas contas oficiais dos dois projetos na rede social Instagram.

A digressão começa a 8 de novembro em Salvador, na Baía, e termina a 1 de dezembro em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo.

A 9 de novembro, Baleia Baleia Baleia e Monch Monch atuam em Feira de Santana (Baía), no dia 17 em São Paulo, no dia 19 em Belo Horizonte (Minas Gerais) e no dia 22 em Juiz de Fora (Belo Horizonte).

A digressão passa no dia 23 de novembro pelo Rio de Janeiro, seguindo depois para Curitiba (Paraná), no dia 27, e para São Paulo nos dias 29 e 30 de novembro.

Os Baleia Baleia Baleia, dupla formada por Manuel Molarinho (baixo e voz) e Ricardo Cabral (bateria), sediados no Porto, editaram o primeiro álbum de estúdio, homónimo, em 2018.

Um ano antes tinham editado “Bota Perna”, álbum feito de “gravações ao vivo das primeiras músicas da banda em vários concertos diferentes, cheias de pregos e asneiras”, compiladas enquanto não gravavam o disco de estreia.

Com uma sonoridade “a meio caminho entre o pop rock sem vergonha e um punk mais vibrante e soalheiro”, como se lê na página da banda na plataforma Bandcamp, os Baleia Baleia Baleia editaram ainda os álbuns “Suicídio Comercial”, em 2022, e “Das margens lamacentas da tuga”, em setembro deste ano.

Lucas Monch iniciou o projeto Monch Monch em São Paulo em 2015. Em 2023, depois de alguns EP, editou o álbum de estreia “Guardilha Espanca Tato”, criado durante o período da pandemia da COVID-19 em “quarentenas criativas”.

Este ano passou uma temporada em Portugal, para onde trouxe “todo o nervo do rock mais aguerrido que São Paulo viu nascer na última década”, lê-se no site do festival português Zigurfest.

Em Portugal, Lucas Monch tem tocado com músicos portugueses como os dois elementos dos Baleia Baleia, José Miguel Silva dos Conferência Inferno e Miguel Azevedo dos Marquise.