Os Okean Elzy, “uma das bandas de rock ucranianas mais populares”, com 21 anos de existência, atuam, no dia 26 de março, às 20h00, no Casino Estoril, anunciou a Estoril Sol.

"As composições dos Okean Elzy [líder da banda] distinguem-se pelo som único e pelas letras fortes e marcantes que se refletem emocionalmente nos espectadores" que esgotam, habitualmente, os seus concertos. "Durante nossa viagem, certamente arrecadaremos fundos, em primeiro lugar, para as necessidades das crianças ucranianas, que sofrem durante esta terrível guerra, e dos nossos defensores", afirma o músico Sviatoslav Vakarchuk, vocalista da banda, citado pela Estoril Sol.