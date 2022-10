“Este espetáculo será moderado pelo autor Tito Couto e terá como convidados especiais Agir e Carolina Deslandes”, adianta o Casino.

O espetáculo “As Canções Que Ninguém Quis” “reúne as histórias e as canções que, por algum motivo, não foram aceites pelas pessoas para quem foram escritas; algumas chegaram a ser gravadas por outros intérpretes – com sucesso, inclusive - outras pela própria autora e outras não chegaram (ainda) a ver a luz do dia”, acrescenta.

Trata-se de um espetáculo “baseado na constante comunicação e partilha, entre os compositores em palco e também com o público, sobre escrever canções, processos criativos, mas também sobre rejeitar e ser rejeitado e como as coisas na vida são sempre aquilo que têm de ser”.