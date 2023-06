“Depois de duas edições de sucesso, em 2018 e 2019 respetivamente, e um interregno forçado devido à pandemia, o Beat Fest está finalmente de regresso ao Alentejo para aquela que será a sua 3.ª edição”, refere a organização do festival num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia as datas – de 28 a 30 de julho – e os cabeças de cartaz.

Veigh, “uma das novas e mais promissoras vozes da cena brasileira de Trap/RnB”, Piruka, “um dos mais raros fenómenos de popularidade no rap em Portugal e um dos artistas com mais visualizações/streamings no YouTube e Spotify”, e Bárbara Tinoco, “que tem tido um percurso invejável na pop cantada em português, esgotando salas um pouco por todo o país”, vão encabeçar os três dias de festival.

Além disso, o cartaz inclui também Domingues, Treyce, X-Tense, Ogcadu, Leo2745, Fuga e Kid Robin.

“O Beat Fest acontece num cenário magnífico que surpreende os visitantes pela frescura dos seus espaços verdes, repletos de árvores frondosas, com uma paisagem que promete ser palco de mais uma edição memorável”, refere a organização.

Os bilhetes para a 3.ª edição do Beat Fest já estão à venda. Os bilhetes diários custam oito euros, os passes de três dias 20 euros e os passes de três dias com direito a campismo 26 euros.

A 1.ª edição do Beat Fest aconteceu em 2018 e contou com atuações de Piruka, Slow J, Mundo Segundo & Sam The Kid, Eva Rap Diva, Grognation e Mishlawi, entre outros.

O cartaz da 2.ª edição, em 2019, foi encabeçado por Gabriel O Pensador, Boss AC, Wet Bed Gang e Dealema.