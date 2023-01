Cinco anos depois, Beyoncé está de volta aos palcos. No passado fim de semana, a artista norte-americana atuou na festa de inauguração de um hotel de luxo no Dubai.

Segundo site TMZ, a artista cobrou cerca de 24 milhões de euros por 60 minutos de concerto. A revista Pitchfork explica ainda que apenas foram convidados para o concerto jornalistas e influencers, sendo a captura de imagens e o uso de smartphones limitada.

O alinhamento escolhido por Beyoncé para o concerto surpreendeu muitos dos fãs. No concerto no Atlantis the Royal, o novo resort no Dubai, a artista não apresentou nenhum tema do seu mais recente álbum, "Renaissance".

Nas redes sociais, vários seguidores criticaram a artista por ter aceitado atuar no Dubai, lembrando que a homossexualidade é criminalizada nos Emirados Árabes Unidos.

ALINHAMENTO DO CONCERTO:

‘At Last’

‘XO’

‘Flaws And All’

‘Ava Marie’

‘Halo’

‘Brown Skin Girl’ (with Blue Ivy Carter)

‘Be Alive’

‘Otherside’

‘Bigger’

‘Spirit’

‘Freedom’

‘I Care’

‘Beautiful Liar’

‘Crazy In Love’

‘Countdown’

‘Naughty Girl’

‘Drunk In Love’