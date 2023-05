Beyoncé arrancou a sua aguardada "Renaissance World Tour" esta quarta-feira, dia 10 de maio, na Friends Arena, em Estocolmo (Suécia). No primeiro concerto da digressão, a artista norte-americana foi recebida por mais de 46 mil fãs.

O alinhamento do espetáculo contou com os grandes êxitos da carreira da cantora, destacando-se os temas do seu sétimo disco de estúdio ("Renaissance"). "Flaws And All" , "Crazy In Love", "Love On Top", "Plastic Off The Sofa", "Cosy" e "Break My Soul" foram alguns doas canções mais celebradas da noite.

A abertura do concerto contou com "Dangerously in Love 2", "Flaws and All", "1+1", "I'm Going Down" e "I Care", que deu mote para a segunda parte da noite, dedicada a "Renaissance".

A terceira parte do concerto, intitulada "Motherboard", contou com "Cuff It", "Energy" e "Break My Soul". Na quarta parte ("Opulence"), destacaram-se temas como "Formation", "Run The World (Girls)" ou "Savage". Seguiu-se o segmento "Anointed", que contou com "Love on Top" ou "Crazy in Love", e "Anointed - parte 2", com "Move", "Thique" e "Drunk in Love".

A despedida chegou com "America Has a Problem", "Pure/ Honey" e "Summer Renaissance".