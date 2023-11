A cantora esteve à conversa com a revista Variety.

Na entrevista partilhada esta segunda-feira, dia 13 de novembro, Billie Eilish falou sobre a ligação com outras mulheres. À publicação, a artista confessou que, durante muito tempo, pensava que as outras mulheres não gostavam dela, chegando a sentir-se "atraída" e "intimidada".

"Nunca senti que me pudesse relacionar muito bem com as meninas. Eu adora-as muito. Eu adora-as como pessoas. Sinto-me atraída por elas como pessoas. Sou atraída por elas de verdade", contou Billie Eilish.

"Tenho ligações muito fortes com as mulheres da minha vida, das minhas amizades, da minha família. Sinto-me fisicamente atraída por elas. Mas também sou muito intimidada por elas, pela beleza e pela presença delas", confessou.