Um dueto entre MARO e Billie Eilish...?

MARO partilhou na sua conta no Instagram um excerto do seu concerto especial na rubrica "Tiny Desk", da NPR. A atuação foi elogiada pelos fãs da artista, mas também por colegas do mundo da música.

Entre os comentários, há um que se destaca: o de Billie Eilish. Na rede social, a jovem artista elogiou MARO. "Aquela voz...", escreveu.

H.E.R e Savannah Clarke, dos Now United, também elogiaram a atuação da cantora portuguesa.

Veja o vídeo: