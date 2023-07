A banda norte-americana Black Eyed Peas, que atuou no ano passado em Lisboa, está hoje no Norte a apresentar o seu último álbum “Elevation”, do qual saiu o single “Don’t You Worry”.

Depois de também terem atuado em Lisboa em novembro, os The Script sobem agora ao palco principal do MEO Marés Vivas, após a morte do guitarrista e fundador da banda de rock irlandesa Mark Sheehan, em abril.

As atuações neste palco ficam completas com as do português Fernando Daniel e do australiano Xavier Rudd.

O cartaz inclui ainda as atuações de DJ Oder, Kappa Jotta, Irma, Miguel Dinis, Fernando Rocha, Joel Ricardo Santos, Gonçalo Novo, Michelle Cascais e Orquestra Bamba Social.

No palco principal, os primeiros concertos começam às 18h30 e os últimos às 23h30.

Durante os dias do festival, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) reforça a linha 906 (Trindade – Madalena) com viagens de 15 em 15 minutos, a partir da Trindade, no Porto.

Além do aumento da frequência, o horário desta linha foi alargado até às 3h00.

Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis online em https://maresvivas.meo.pt/pt.