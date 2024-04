Este ano é assinalado regresso da banda aos cenários musicais, de onde estavam afastados desde 2019, estando já agendado um espetáculo dos 30 anos, no prócimo ano, em Lisboa.

A banda portuguesa assume-se como um “projeto de fusão” de rock com eletrónica e elementos de diversas músicas tradicionais do mundo.

Nota da sua promotora realça “uma identidade vincada, que muito se reflete nas performances marcantes, que são verdadeiras experiências de catarse”.

“Come With Us” é um tema que evoca a essência de Blasted Mechanism, com uma sonoridade enérgica que junta a eletrónica a diversos elementos étnicos do mundo”, segundo a sua promotora.

“É um convite às pessoas para virem celebrar uma carreira de 30 anos”, afirma o músico Valdjiu, um dos fundadores da banda, num comunicado enviado à agência Lusa.

O single contou com mistura de Mogno e masterização do alemão Conor Dalton.

“Os Blasted das gerações antigas vão-se aproximando e ela, no fim, absorve-os, quase que os engole. É, basicamente, um convite a honrar o nosso passado”, refere o músico.

“Come With Us” foi construído em parceria com os produtores Mogno, com letra de Guitshu, músico que garante a voz e teclados da banda portuguesa.

Segundo a promotora, a canção remete para "os elementos da terra e para a componente mística e espiritual que a música dos Blasted Mechanism sempre espelhou”.

“Também carrega consigo o imaginário das ‘raves’, um universo que os Blasted Mechanism irão querer recuperar nos próximos tempos”, garante a promotora.

Os Blasted Mechanism surgiram em 1995 na cena musical, constituindo atualmente a banda Valdjiu, Guitshu (bambuleco, calachacra, banjo-bandola e guitarras), Fred Stone (bateria), Ary (baixo) e Riic Wolf (voz).

Com mais de uma dezena de discos editados, a banda conquistou um Globo de Ouro SIC/Caras para melhor banda portuguesa, em 2006,foram distinguidos com três nomeações para o MTV Best Portuguese Act, e uma passagem, em 2020, pelo Festival RTP da Canção.

Entre as várias atuações refira-se a sua participação, em 2010, no emblemático festival de Glastonbury, em Somerset, em Inglaterra.