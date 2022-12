A popularidade de "Wednesday", da Netflix, também se tem refletido nos tops do Spotify. A canção "Bloody Mary", de Lady Gaga, que faz parte da banda sonora da primeira temporada da série, voltou a entrar nos rankings do serviço de streaming e tornou-se viral no TikTok.

O tema qdo álbum "Born This Way", de 2011, tem acumulado milhares de reproduções nos últimos dias e entrou esta semana para o top Viral Hits do Spotify.

"Wednesday", a série de mistério sobrenatural que acompanha Wednesday Addams na Academia Nevermore, teve uma estreia que a lançou diretamente para o primeiro lugar da Netflix, com 341,23 milhões de horas de visualização. Segundo o serviço de streaming, mais de 50 milhões de famílias viram a série (341 milhões de horas de visualização divididos por 6,8 horas).

A série detém agora o recorde de mais horas de visualização numa semana em séries Netflix faladas em inglês. Protagonizada por Jenna Ortega no papel de Wednesday e com realização e produção executiva de Tim Burton, da autoria e com realização de produção de Al Gough e Miles Millar, a série foi número um em 83 países — empatada com a quarta temporada de "Stranger Things".