"The Ballad of Darren", o novo álbum de originais dos Blur, já pode ser ouvido.

Sucessor de "The Magic Whip" (2015), o disco conta com 10 temas e foi apresentado pelo single "The Narcissist". James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode) é o produtor do registo editado pela Parlophone Records.

"The Ballad of Darren" foi gravado no Studio 13, em Londres e Devon, na primavera deste ano.

Damon Albarn, o vocalista, descreve o álbum como um conjunto de "reflexões e comentários sobre o ponto em que nos encontramos".

Os Blur também estão de volta aos palcos este ano. A banda atuou a 10 de junho no festival Primavera Sound 2023, no Parque da Cidade do Porto, e regressa a Portugal para apresentar o novo disco no MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, a 31 de agosto, no âmbito de uma digressão que passa pela Europa, Japão e América do Sul.

O anúncio do álbum, a 18 de maio, surpreendeu os fãs e coincidiu com um pequeno concerto no Colchester Arts Centre, no Reino Unido, o lançamento do primeiro single e a revelação da capa do disco, com uma imagem do fotógrafo britânico Martin Parr CBE.

A 25 de julho, às 21h00 de Portugal, o grupo propõe uma apresentação global do disco, transmitida ao vivo via Driift do Eventim Apollo, Hammersmith, em Londres. A atuação será a primeira e única vez que a banda tocará o álbum completo ao vivo.

Datas da digressão dos Blur:

22 julho - Lucca Summer Festival, Itália

25 julho - Global Livestream from Londres, Reino Unido

8 agosto - Lokerse Feesten, Lokeren, Bélgica

10 agosto - Øyafestivalen, Oslo, Noruega

11 agosto - Way Out West Festival, Gotemburgo, Suécia

13 agosto - Flow Festival, Helsínquia, Finlândia

19 agosto - Summer Sonic 2023, Tóquio, Japão

20 agosto - Maishima Sonic Park, Summer Sonic 2023, Osaka, Japão

31 agosto - MEO Kalorama, Lisboa, Portugal

21 novembro - Movistar Arena, Bogotá, Colômbia

25-26 novembro - Parque Sarmiento, Buenos Aires, Argentina