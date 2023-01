“É a oitava edição consecutiva em que o Boom é reconhecido como um festival consciente do ponto de vista ambiental, bem administrado e com ações significativas para reduzir o desperdício, reduzir as emissões de gases com efeito estufa e ainda que envolve com sucesso os participantes (boomers) nestes objetivos que protegem o planeta”, referiu, em comunicado, a organização do Boom Festival.

Na edição 2022, durante a semana do Boom Festival, que decorreu entre 22 e 29 de julho, esteve em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, uma equipa do ‘Greener’ Festival a auditar e classificar as práticas de sustentabilidade, os recursos utilizados e o impacto ambiental do evento que juntou 40.751 pessoas.

Feita a avaliação e depois da análise da informação comparativa, o ‘Greener’ Festival concluiu que o Boom Festival “demonstrou um impulso apaixonado por um festival mais verde, focado em ter as melhores práticas existentes. A equipa demonstrou um esforço e determinação claras para continuar a melhorar, para proteger o ambiente e fortalecer relações positivas com os ‘stakeholder’”.

Na edição de 2022 estiveram no Boom 40.751 pessoas que chegaram à Herdade da Granja, através de diversos meios de transportes, de entre os quais 177 ‘Boom Bus’.

Foram ainda instalados 293 EcoPontos (497 divisórias de reciclagem), 238 contentores de resíduos sólidos urbanos e seis contentores de 30 metros cúbicos.

Durante o evento, cinco carros fizeram recolha de resíduos e outros três recolheram os recicláveis, sendo que a equipa de limpeza e saneamento mobilizou 297 pessoas.

No inverno de 2022, o Boom plantou 75 novas árvores de sete espécies diferentes, totalizando já 925 árvores plantadas e 120 arbustos na Herdade da Granja.

A entrega oficial do prémio ocorre no dia 28 de fevereiro, em Londres, no decorrer da 15.ª Conferência ‘Green Events & Innovations’.

A Greener Festival é uma associação sem fins lucrativos, que, de forma independente, avalia eventos e festivais em todo o mundo e faz recomendações para que se possam tornar mais sustentáveis e a reduzirem os impactos ambientais.

Como pioneira em sustentabilidade de eventos desde 2007, atribui certificação e dá formação para que sejam desenvolvidas e concretizadas as melhores práticas no decorrer das iniciativas.