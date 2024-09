Bar e sala de concertos que se tornou dos pontos mais emblemáticos da vida noturna do Cais do Sodré, o Lounge vai encerrar a 31 de dezembro.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, 23 de setembro, nas redes sociais do espaço localizado na Rua da Moeda.

"Infelizmente não conseguimos ver renovado o contrato de aluguer do espaço que ocupamos", justifica o comunicado partilhado online.

"Aos amigos, espectadores, clientes, técnicos, artistas, músicos, DJs e todos que nos têm acompanhado nesta incrível viagem, obrigado! Por este ‘palco gigantesco’ partiram para o mundo artistas imensos que aqui encontraram força e apoio para crescer, e outros tantos internacionais cá vieram encontrar a intimidade do público com rara intensidade e partilha. Acreditamos que a forma de oferecer uma programação eclética e abrangente contribuiu desde o início para a identidade do bairro e da cidade – sempre de portas abertas a todos, com sentido de inclusão e diversidade", assinala a mensagem ao público.

"O tsunami de brilho postiço que tem inundado a cidade e divergências em relação aos interesses da senhoria põem fim a esta viagem. É humano, é negócio. O travo amargo não chega para temperar as memórias de 25 anos incríveis na Rua da Moeda. Até ao final do ano ainda temos muito para vos dar, por isso até breve!", acrescenta.

Palco regular de concertos, DJ sets e festas de entrada livre, o Lounge abriu a porta a inúmeros artistas de perfil mais alternativo ao longo dos seus 25 anos e é especialmente louvado por acolher estreias de bandas em início de carreira.

Weyes Blood, Mac DeMarco, Win Butler (dos Arcade Fire) e Linda Martini foram alguns dos que atuaram no espaço ao longo da sua história. Este ano, houve espetáculos dos Anvil Fx, Peenoise, Filipe Sambado, Chinaskee ou Vaiapraia e esta semana há atuações de André Granada (dia 25), Rezmorah, Jeanne To e Lizatron (dia 26), Txaiiza Terapia e Restinga (dia 27) e do programador Mário Valente (28).