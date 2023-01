Shakira lançou o tema "Music Session #53", com Bizarrap, na semana passada e conquistou as redes sociais. A letra do tema tem dado que falar, já que a cantora colombiana aborda o fim do seu relacionamento com Gerard Piqué.

No dia de estreia, "Music Session #53", o novo single de Shakira com Bizarrap, conquistou a liderança do Spotify Global, top das canções mais ouvidas em todo o mundo. No total, nas primeiras 24 horas, o tema registou mais de 14,3 milhões de reproduções, tornando-se na melhor estreia latina da história do serviço de streaming. Na sua conta no Instagram, a cantora celebrou a conquista. "O que para mim era uma catarse e um desabafo, nunca pensei que chegaria direto ao número um do mundo aos meus 45 anos e em espanhol", confessou. "Esta conquista não é minha, mas de todas. Temos de nos levantar 70 vezes sete. Não como nos ordena a sociedade, mas da maneira que nos ocorrer, daquela que nos sirva para seguirmos em frente pelos nossos filhos, pelos nossos pais e pelos que precisam de nós", rematou Shakira. Nas redes sociais, a canção tem inspirado várias piadas e memes. Vejas os memes: "A equipe de marketing da Casio e Twingo depois de ouvir a canção de Shakira com Bizarrap" "Piqué quando ouviu a canção" "Twingo depois de ouvir o tema de Shakira e Bizarap" Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram