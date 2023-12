O próximo ano vai contar com muita música nova e Camila Cabello não quer ficar de fora.

A artista americana, que atua em Portugal em 2024, no Rock in Rio Lisboa, lançou pistas na sua conta no Instagram sobre 2024. Na quinta-feira, dia 28 de dezembro, a cantora partilhou várias fotografias nas Stories e levantou o véu sobre novas canções.

Nas redes sociais, Camila Cabello partilhou uma fotografia nos estúdios. "Vejo-vos no próximo ano, 'b-tches'", escreveu, lançando alegadas pistas sobre o próximo single.

Em entrevista à revista Rolling Stone, a cantora sublinhou que está sempre "a planear" novas canções. "Não vou falar muito sobre isso porque adoro uma surpresa calculada", explicou.

No dia 23 de junho de 2024, Camila Cabello vai subir ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa. A artista era uma das cabeças de cartaz da edição de 2020, que foi adiada devido à pandemia da COVID-19. No mesmo dia, Luísa Sonza e Pedro Sampaio prometem levar a sua energia contagiante ao Palco Galp.

Camila Cabello, que deu os seus primeiros passos no cenário musical como parte do grupo Fifth Harmony, promete apresentar novas canções na sua estreia a solo em Portugal. Temas como "Havana", "Señorita", com Shawn Mendes, ou "Don't Go Yet" também não vão ficar de fora do alinhamento.