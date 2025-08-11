O Canal Hollywood e a Lisbon Film Orchestra vão apresentar, pela primeira vez em Portugal, "Sozinho em Casa em Concerto ", na MEO Arena, em Lisboa, no dia 30 de novembro, às 21h00.

"Uma experiência cinematográfica imperdível, que consiste na exibição integral do clássico filme natalício, com a emblemática banda sonora de John Williams interpretada ao vivo por 120 músicos e coralistas da Lisbon Film Orchestra, sob a direção do maestro Nuno de Sá, na maior sala de espetáculos do país", destaca o comunicado.

A banda sonora de John Williams será tocada ao vivo, em sincronização com a exibição do filme. "Estamos confiantes de que será uma oportunidade única para proporcionar um momento verdadeiramente inesquecível às famílias portuguesas que, na época mais mágica do ano, vão poder rever um dos filmes mais encantadores de sempre, agora num formato inédito de filme-concerto, que promete surpreender e tornar este Natal ainda mais especial", destaca Paulo Guedes, diretor do Canal Hollywood.

Para o maestro Nuno de Sá, "é uma proposta cultural de excelência, direcionada para as famílias, para os entusiastas do cinema e da música de orquestra, bem como para os turistas que visitam Portugal durante a quadra festiva". "Um espetáculo que celebra o impacto da música sinfónica na sétima arte e oferece uma experiência imersiva, onde a música dá vida e profundidade a cada imagem do filme", sublinha.

Os bilhetes já se encontram à venda na MEO Blueticket, com condições especiais de lançamento (válidas até 18 de agosto): 10% de desconto em bilhetes individuais e 20% em packs família (mínimo de 4 bilhetes), com preços desde 31 euros.