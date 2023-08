Danieze Santiago lançou na passada sexta-feira, dia 4 de agosto, o álbum "Romântica como Sempre", que conta com versões em forró de "Saída de Emergência", de Diogo Piçarra, e de "Vai Lá", de Carolina Deslandes. Porém, a artista brasileira não deu créditos aos músicos portugueses.

Depois da reação de Carolina Deslandes e Diogo Piçarra, a cantora reagiu nas suas redes sociais e pediu desculpa. Na manhã desta terça-feira, dia 8 de agosto, o álbum também foi apagado do Spotify - apesar do disco ainda aparecer no perfil da cantora, já não é possível ouvir as canções.

"No CD promocional ['Romântica Para Sempre'] que eu 'soltei' agora saíram duas músicas que são de origem portuguesa, só modifiquei umas palavrinhas para que pudessem encaixar mais no nosso dialeto", explicou a artista nas redes sociais.

"Não fui eu que as compus, coloquei as duas músicas mas na verdade as músicas não eram para terem sido 'subidas'. Porquê? Aqui nós gravamos as músicas para ver como vai ficar (...) Subir' [divulgar] as músicas foi um erro, que não foi meu, mas tenho de me responsabilizar", frisou Danieze Santiago na sua conta no Instagram.

"Eles ficaram chateados, claro, porque eu não dei os créditos (...) Peço desculpa, realmente foi um erro, não foi meu intuito chatear ou roubar a obra intelectual de ninguém", rematou, acrescentando que irá apagar as suas versões das canções dos serviços de streaming de música.

O disco de Danieze Santiago abre com uma versão em forró de "Saída de Emergência", de Diogo Piçarra. Nos serviços de streaming de música, a cantora não atribui créditos ao artista português, assumindo-se como compositora do tema - o single foi editado em fevereiro e conta com letra de Diogo Piçarra e Tom Martim.

O álbum conta ainda com uma versão de "Vai Lá", de Carolina Deslandes - Danieze Santiago alterou o nome do tema para "Sou Eu a Louca" e também não atribuiu créditos à artista portuguesa, que escreveu a canção com Feodor Bivol.

Nas redes sociais, os artistas portugueses reagiram ao plágio. "Hoje acordei ao som de Danieze Piçarra…a 'versão' estava perfeita se tivesse pedido autorização, minha querida", escreveu Diogo Piçarra.

"Quando descobres que foste plagiada e pensas 'que falta de respeito', mas a tua veia forró romântica faz-te dançar na mesma", brincou Carolina Deslandes.

Veja a reação de Diogo Piçarra:

Veja a reação de Carolina Deslandes:

Em comunicado citado pela agência brasileira Onepm, a cantora sublinha que escreveu a letra das canções. "Este novo EP tem um significado grande para mim, pois são todas as músicas com letras escritas por mim (...) São histórias da vida real cantadas em forma de música, sem fugir do que amo fazer, que é forró romântico. São letras que falam de sentimentos, relações, que costumam mexer com a memória e lembrança das pessoas", disse a brasileira.