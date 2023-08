A canadiana Tammy Weis mudou-se para Portugal e está a homenagear Fernando Pessoa através da sua música, com atuações programadas para a sua terra natal e no velho continente.

A cantora e compositora, natural do oeste do Canadá, mudou-se para o Reino Unido em 2006, mas uma visita ao Algarve, em 2012, “mudou tudo”.

“Estava a viver em Londres (Inglaterra), quando tive a hipótese de visitar Portugal através de um bom pacote de viagens para Albufeira de duas semanas. Nesse período, conheci pessoas fantásticas, foi como ter uma vida praticamente nova. Apaixonei-me completamente por Portugal. As praias, o mar, o vento, as cores, as pessoas e a gastronomia, podia continuar e continuar”, disse Weis à agência Lusa.

Após esta primeira visita, a canadiana regressou ao sul de Portugal por diversas ocasiões, para “explorar o país”.

O convite de uma pessoa amiga para uma visita a Lisboa serviu como “impulso” para que, em 2018, após regressar por diversas ocasiões à capital portuguesa, fizesse a mudança em definitivo.

“Numa das viagens a Portugal, visitei uma galeria de arte em Alfama, na entrada dizia que faziam quadros e que serviam vinho e café. Entrei e conheci um guitarrista, que de repente começou a tocar guitarra, eu também cantei algumas músicas de jazz. Um pintor sugeriu ao guitarrista que eu devia cantar poemas de Fernando Pessoa, pois a partir daí é que a minha carreira teria sucesso”, explicou.

Na altura, Tammy Weis ficou curiosa e tentou informar-se sobre o poeta português.

“Fiquei curiosa sobre quem era Fernando Pessoa. Disseram-me para olhar para alguns dos quadros na galeria, que estava repleta de quadros dele. Foi aí que começou a minha jornada de Fernando Pessoa e de me mudar para Lisboa”, justificou.

Para a cantora, as palavras de Fernando Pessoa são “coisas simples”, que nos fazem pensar de uma “forma diferente e aspetos sobre a vida”.

Esta tem sido a missão de Tammy Weis “nos últimos anos”, aprender mais sobre Pessoa e todo o seu processo criativo.

Em 31 de março, apresentou no Centro Cultural de Belém o seu álbum de homenagem a Fernando Pessoa, “Soul Whisper”, com 11 temas, produzido por Rui Veloso e financiado pelo Conselho Canadiano das Artes.

Foram convidados músicos portugueses e internacionais para participarem no álbum, entre os quais o contrabaixista Carlos Barretto, João Só (guitarra), Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), o espanhol António Serrano (harmónica) e o canadiano Randy Bachman (um dos fundadores da banda Guess Who).

O sobrinho do poeta, Luís Miguel Rosa Dias, que morreu em 2019, aos 88 anos, acompanhou parte das gravações e também “aprovou” este álbum.

“Soul Whisper” surge numa altura em que se assinalam os 135 anos do nascimento do poeta português.

Atualmente Tammy Weis, encontra-se no Canadá, onde em 01 de setembro vai atuar no Frankie’s Jazz Club, em Vancouver.

Em 22 de outubro, a canadiana vai atuar em Tavira (Algarve), nas celebrações do aniversário de Álvaro de Campos (pseudónimo utilizado por Fernando Pessoa).

A próxima etapa para a cantora e compositora canadiana será "adquirir a nacionalidade portuguesa", processo que vai ter início em breve.