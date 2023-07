Capicua sobe ao palco logo na primeira noite, seguindo-se Deejay Kamala & NBC no dia 25 e Beatbombers no dia 26, foi divulgado no site e redes sociais do festival.

O último fim de semana está reservado para Da Chick (dia 28) e Capitão Fausto (dia 29), no que respeita ao cartaz da animação noturna.

Os concertos são de entrada gratuita.

Todas as noites vão ainda existir atuações de bandas e DJs no recinto do festival, em pleno areal, até às 2h00.

O festival conta, durante o dia, com provas desportivas, entre as quais o Eurosurf Júnior, com duas centenas de atletas de 15 seleções, uma etapa do circuito nacional de bodysurf e o campeonato internacional de skimboard.