“No dia 24 de fevereiro de 2024 no Theatro Circo (Braga), tem início a digressão de apresentação do primeiro álbum de originais do 'super grupo' que integra Pedro da Silva Martins (autor e compositor de Deolinda, Ana Moura, António Zambujo, Lena d ́Água), Carlos Guerreiro (Gaiteiros de Lisboa, José Afonso, Fausto, GAC), Nuno Prata (Ornatos Violeta), Luís J Martins (Deolinda, António Zambujo, Cristina Branco) Sérgio Nascimento (Sérgio Godinho, David Fonseca, Humanos, Deolinda) e Maria Antónia Mendes (A Naifa, Señoritas)”, refere o agenciamento da banda em comunicado.

Depois de Braga, os Cara de Espelho passam por Loulé, a 2 de março no Cineteatro Louletano, Lisboa, a 5 de março no Teatro Maria Matos, e Porto, a 16 de março na Casa da Música.

“É nesta digressão que o projeto Cara de Espelho transporta para palco a sua identidade sonora e poética devedora da riqueza da música popular e tradicional portuguesa, da acutilância crítica dos seus poetas e cantautores, sempre com os olhos postos num futuro que exige renovação, intervenção e compromisso com o mundo”, lê-se no comunicado.

O grupo deu-se a conhecer em outubro deste ano com dois temas, “Corridinho português” e “Político antropófago”, que vão integrar o álbum de estreia, “Cara de Espelho”, com data de edição prevista para 26 de janeiro.