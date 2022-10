Carlos Alberto Moniz, nascido e criado em Angra do Heroísmo, é um artista que atravessa gerações. Autor, maestro, intérprete e compositor de mais de 500 canções ao longo de 51 anos e milhares de espetáculos em cinco continentes diferentes, tem deixado a sua marca na música portuguesa, quer a solo, quer nos diversos grupos e coletivos que foi integrando durante toda a carreira.

Ilhéu orgulhoso, desde sempre que Carlos Alberto Moniz tem um carinho especial pelo mar, sendo este o grande tema do álbum "Por Esse Mar Abaixo". O disco retrata uma viagem com início no continente, passando depois por todas as ilhas dos Açores, Madeira, Cabo Verde e Timor, entre originais do próprio e canções de outros autores.

Ao longo da jornada, Carlos Alberto Moniz traz consigo a bordo 88 músicos, entre os quais se inclui a filha, Lúcia Moniz, e outros nomes, como Pedro Abrunhosa, António Zambujo, José Cid, Luís Represas, Sérgio Godinho, Jorge Palma, Paulo de Carvalho, Rita Redshoes e Quim Barreiros, entre muitos mais.

O projeto foi lançado a 28 de setembro na Fundação Oriente, em Lisboa. A 15 fevereiro de 2023, sobe ao palco da Casa da Música, no Porto.