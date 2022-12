Carolina de Deus, conhecida pelos temas "Talvez" e "Querido Futuro Namorado", editou um novo single esta quarta-feira, dia 21 de dezembro. "Seria Estúpido Ligar-te" conta com letra de Bárbara Tinoco e música sua, ao lado de Tyoz e Feodor Bivol.

A canção é o terceiro single da carreira da artista e fará parte do seu álbum de estreia, com edição prevista para o primeiro trimestre de 2023.

"Gosto de me aprofundar nas letras, de explorar histórias que abordam o coração e com as quais sinto que todos os portugueses se podem identificar. O amor, um tema que nos é tão próximo, mas que por vezes nos pode fazer deitar tantas lágrimas. Uma necessidade humana, difícil de compreender, mas com a qual não sabemos viver. Quantos de nós não tiveram já vontade de voltar a ligar?”, explica Carolina de Deus.

Veja aqui o videoclipe de "Seria Estúpido Ligar-te"

DATAS AO VIVO 2023

14 de janeiro — Estarreja — Cine-Teatro de Estarreja

14 de março — A anunciar

12 de abril — Lisboa — Teatro Maria Matos

20 de abril — Porto — Teatro Sá da Bandeira

22 de abril — Coimbra — Conservatório de Música de Coimbra

29 de julho — A anunciar

30 de setembro — Casa das Artes de Miranda do Corvo

14 de outubro — A anunciar