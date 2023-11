A cantora Carolina Deslandes edita hoje “calma”, composto a meias com o guitarrista Diogo Clemente, que vem depois de “CAOS” e completa assim o primeiro álbum duplo da artista.

De acordo com a promotora Sons em Trânsito, “calma” é composto por doze canções “sobre a vida e os seus encontros e desencontros que, segundo Carolina Deslandes, lembram que não há bem que não quebre, mas não há tristeza que dure para sempre”.

“Composto a quatro mãos com Diogo Clemente, que assina também a sua produção, ‘calma’ vem terminar o primeiro disco duplo da autora e a espera ansiosa dos fãs, oito meses depois do sucesso de ‘CAOS’”, lê-se no comunicado.

“CAOS”, editado em março em março deste ano, contém 16 canções, nas quais a cantora aborda relações amorosas, o quotidiano, mas também a situação da mulher, nomeadamente no tema “A Saia da Carolina”.

Em março, em entrevista à Lusa, Carolina Deslandes classificou “CAOS” como um álbum “honesto, autêntico e raivoso”.

Este é “um disco mais honesto e um bocadinho mais triste, mais raivoso. Dei-lhe este nome, para simbolizar essa confusão. Se olharmos com atenção é uma confusão autorizada. É um disco muito livre e muito honesto, é isso”, disse na altura.

Carolina Deslandes vai estrear “calma” em palco a 30 de novembro na Altice Arena, em Lisboa, e a 7 de dezembro na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota no Porto.