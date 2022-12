Em comunicado, a autarquia avança que Ponta Delgada vai “despedir-se de 2022 com uma programação vasta na noite de passagem de ano, que terá como pontos altos o concerto da conceituada banda Clã, na praça Gonçalo Velho Cabral” e um "espetáculo de 15 minutos de fogo-de-artifício”.

“Há aqui uma forte aposta neste cartaz. Uma aposta que é feita tendo em consideração a necessidade de fazer de Ponta Delgada uma cidade referência e de excelência no momento da escolha do destino de passagem de ano”, afirmou o presidente da Câmara, o social-democrata Pedro Nascimento Cabral, citado na nota de imprensa.

As festividades na praça Gonçalo Velho Cabral vão começar às 21:30 e terminar às 03:00, iniciando com um concerto dos ABBA Projet (de tributo à banda sueca), seguindo-se o concerto dos Clã (22:30) e a atuação do DJ Soulsky.

O município recorda ainda que vai decorrer o habitual baile de ano novo no Coliseu Micaelense, com a animação das bandas Blackout e Stereo Mode.

Para a autarquia, “trata-se de um regresso em força das comemorações da noite de fim de ano na maior cidade dos Açores, após as condicionantes provocadas pelo surto pandémico da covid-19 nos últimos dois anos”.

O presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna, também citado no comunicado, elogiou a iniciativa do município.

“Este tipo de iniciativas ajudam nisso e passam a mensagem de que em Ponta Delgada há festa de fim de ano, de vale a pena vir a esta cidade e quem vier pode ter a certeza de que não ficará no marasmo. Vai viver a tranquilidade que os Açores oferecem, mas também ter acesso a toda a animação”, afirmou.