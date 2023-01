O Teatro Maria Matos, em Lisboa, e o Hard Club, no Porto, foram os locais escolhidos para acolher os concertos de apresentação do segundo álbum da cantora, “previsto ser editado no segundo trimestre do ano e tem na produção a mão mágica de David Fonseca”, segundo a editora em comunicado.

Ao vivo, Cláudia Pascoal apresenta-se acompanhada de André Soares na guitarra, Diogo Alexandre na bateria, João Bernardo nas teclas e Ricardo Marques no baixo.

O álbum de estreia da cantora, “!”, foi editado no início de 2020.