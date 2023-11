"O Coala Festival nasceu em 2014 com a proposta de ser um grande palco para a nova música brasileira em um contexto no qual a maioria dos festivais tinha foco em artistas e bandas internacionais. Virámos referência no Brasil e, agora, vamos levar essa identidade para Portugal com foco não apenas na música brasileira, mas na música em língua portuguesa como um todo, unindo as pontas do triângulo África, Portugal e Brasil", afirmou o sócio-fundador e curador do Coala Festival Gabriel Andrade, citado em comunicado divulgado hoje.

A curadoria é partilhada com o músico e escritor Kalaf Epalanga, adiantou a organização.

O festival vai ter lugar no Hipódromo de Cascais e a organização remete mais detalhes para breve.

A edição deste ano do Coala Festival, no Brasil, aconteceu em setembro e contou com nomes como Jorge Ben Jor, a celebração dos 50 anos dos Novos Baianos, João Donato e Martinho da Vila, Fafá de Belém, Boogarins, Céu e Joyce Moreno, Metá Metá, entre muitos outros.

Gilberto Gil regressa assim a Portugal menos de um ano depois de ter atuado, em outubro, nos coliseus de Lisboa e Porto, no âmbito da digressão “Aquele Abraço”.

Com uma carreira musical que se iniciou na década de 1950, Gilberto Gil, de 81 anos, é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2021 e foi ministro da Cultura entre 2003 e 2008.