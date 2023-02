Depois de muitos rumores, Beyoncé anunciou a digressão mundial de "Renaissance", o seu sétimo álbum de estúdio. A cantora norte-americana vai passar pela Europa em maio e junho, mas não irá fazer uma viagem até Portugal.

Em alguns países, como França ou Reino Unido, a pré-venda online para utilizadores registados na Live Nation arrancou na manhã desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Um pouco por toda a Europa, milhões de fãs tentaram a sua sorte.

Para o concerto em Paris, por exemplo, às 10h20 (hora de Portugal continental), estavam mais de 260 mil pessoas na fila de espera online. Já para o concerto em Edimburgo, no Reino Unido, a lista de espera contava com mais de 600 mil pessoas.

Já a fila de espera para os concertos no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, marcados para 29 e 30 de maio, contavam com mais de 800 mil pessoas na fila de espera para a pré-venda online.

No total, as várias filas de espera para a pré-venda de bilhetes para os concertos de Beyoncé na Suécia, Reino Unido, França e Polónia contaram, às 10h30, com mais de três milhões de fãs.

Como conseguir bilhete? E os preços?

Se está a planear ir ver Beyoncé a Barcelona (8 de junho), tem uma semana para entrar na "caça" aos bilhetes. Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a Live Nation España adianta que a vendas dos bilhetes arranca no dia 10 de fevereiro, às 9h00 (hora de Portugal continental), em livenation.es e ticketmaster.es.

"Os membros da BeyHive podem aceder a uma pré-venda que terá lugar no dia 6 de fevereiro entre as 09h00 e as 17h00. Os utilizadores registados em livenation.es podem também aceder a uma pré-venda no dia 9 de fevereiro, das 09h00 às 17h00", adianta a promotora espanhola.

Para o concerto em Espanha, o preço dos bilhetes varia entre os 62,50 euros (bancada 4.ª categoria) e os 209,50 euros (Golden Circle A e B & Bancada 1.º categoria). Há ainda lugares à venda por 90,50 euros (plateia geral), 107,50 euros (bancada 3.ª categoria) e 153 euros ((bancada 2.ª categoria) - ver aqui todas as informações.

Os fãs podem ainda adquirir entradas VIP que chegam aos três mil euros, mas nenhum dos pacotes conta com um Meet & Greet com Beyoncé.

Preços para o concerto de Barcelona:

Golden Circle A e B: 209,50€

Plateia general: 90,50€

Bancada de 1º categoria: 209,50€

Bancada de2º categoria: 153€

Bancada de 3º categoria: 107,50€

Bancada de 4º categoria: 62,5€

Para saber a data, hora e valores das entradas para os vários espetáculos de Beyoncé deverá visitar o site da Live Nation do país - por exemplo, em França pode consultar as informações em livenation.fr; na Alemanha, o site é livenation.de.

DATAS DA DIGRESSÃO EUROPEIA E ONDE COMPRAR BILHETES

* 2 de junho: Londres, Reino Unido - Estádio Tottenham Hotspur- data por confirmar

* 6 de junho: Lyon, França - Estádio Groupama - data por confirmar