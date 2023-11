A Rádio Comercial anunciou esta sexta-feira, dia 3 de novembro, que o concerto das "Manhãs da Comercial" vai regressar no início de 2024.

O "45 in the Night", que marca o o arranque das comemorações dos 45 anos da Rádio Comercial, está marcado para o dia 24 de fevereiro de 2024 na Altice Arena, em Lisboa.

"Com Vasco Palmeirim, Nuno Markl, Vera Fernandes e Pedro Ribeiro, as Manhãs da Comercial voltam à maior sala de espetáculos do país, para dar início às comemorações do 45º aniversário da Rádio Comercial, juntamente com os ouvintes de Lisboa. E este ano com uma grande novidade: há 40 bilhetes Plateia VIP, que são literalmente em cima do palco, ao lado dos artistas", adianta a Rádio Comercial em comunicado.

Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, adianta que a equipa preparou um concerto especial. "Este ano não fazemos 'X-MAS in the Night', mas preparamos um concerto ainda mais incrível para celebrar os 45 anos da Rádio Comercial, em que vamos ter, inclusive, 40 espectadores a assistir ao concerto em cima do palco", adianta.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 25 e 150 euros.