Os Coldplay regressaram a Portugal em maio para quatro concertos esgotados no Estádio Cidade de Coimbra. A banda liderada por Chris Martin foi recebida por cerca de 208 mil fãs - em média, 52 mil pessoas por noite.

Segundo os dados do Boxscore, da Billboard, os concertos do grupo britânico em Portugal renderam 19,65 milhões de euros (valor bruto) - os preços dos bilhetes variavam entre os 65 e os 150 euros.

Os quatro espetáculos dos Coldplay ficaram em 27.º lugar no top Boxscore. A liderar o top da publicação norte-americana estão os três concertos de Beyoncé no SoFi Stadium, nos Estados Unidos, que geraram 41,58 milhões de euros.

A lista da Billboard não conta com os dados da "The Eras Tour", de Taylor Swift.

"Os quatro concertos que a banda britânica Coldplay realizou, em maio, na cidade de Coimbra, geraram um retorno económico direto de 36 milhões de euros", disse o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

De acordo com o estudo, os quatro concertos da banda liderada por Chris Martin, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, no Estádio Cidade de Coimbra, originaram uma despesa total de 36 ME, tendo em conta o montante de despesa média de 180,14 euros dos 200 mil espectadores.

Veja o top: