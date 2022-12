Coliseu dos Recreios, Pavilhão Multisuos de Guimarães, Rock in Rio Lisboa e mais de 80 concertos de norte a sul do país: para celebrar os 10 anos de carreira, David Carreira preparou uma digressão especial e que terminou este sábado, dia 3 de dezembro, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

"Quando comecei nunca pensei que iria estar a dar 80 concertos no mesmo ano", conta o artista em conversa com o SAPO Mag antes de subir ao palco da sala da cidade Invicta. "No primeiro ano de carreira, andei a fazer discotecas, clubes. O primeiro concerto foi em Santarém e já passaram 11 anos - são 11 anos de música e 12 anos desde os 'Morangos com Açúcar'. Foi tudo muito rápido", confessa.

"Estou muito feliz por estar a realizar todos os meus sonhos. Este concerto na Super Bock Arena é uma festa, um momento especial para aproveitar. É uma reunião de amigos, de família", sublinha David Carreira, destacando que tem conhecido pessoas "incríveis" ao longo do percurso: "Tanto na música como foram da música, tenho conhecido pessoas incríveis. E os fãs... já conheço grande parte das pessoas que vão aos concertos porque fazem a digressão toda. Há pessoas que foram a todos os concertos, passando pelos Açores ou Paris - só não foram ao Brasil, por acaso. Na Europa, foram a todos os concertos e, claro, crias uma amizade especial".

Com o final da digressão especial de 10 anos de carreira, o músico vai dedicar-se ao próximo álbum, com lançamento previsto para a primeira metade de 2023. "O álbum era para ter saído em dezembro, mas foram muitos concertos, fui ao Brasil fazer promoção e não consegui estar em estúdio. Há uns tempos, até fiz uma publicação nas redes sociais a explicar isso aos fãs - com tantos concertos, não conseguia parar e ir a estúdio", explica,

"Com o fim da digressão tenho mais tempo, mais calma. É tempo de respirar, montar o estúdio em casa, gravar as canções e finalizar o álbum. Já não lanço um disco há três, quatro anos. Quero mesmo dedicar-me ao "OYTO" e sinto que é o meu projeto mais ambicioso e aguardado - normalmente lanço um álbum todos os anos ou de dois em dois anos, mas desta vez o intervalo foi maior e, então, tenho de dar tudo", garante David Carreira.

Para o novo álbum, o músico juntou-se a 20 compositores e produtores de todo o mundo. "Durante 10 dias, estive numa casa em Tróia com 20 compositores e produtores. Eram três equipas a trabalhar, a fazer música em simultâneo e eu ia passando por todas as equipas. Estava lá o Rafinha RSQ, produtor da Anitta; o Marquinhos, compositor do Luan Santana e que fez a canção "Morena"; o compositor dos One Direction; o compositor do Chris Brown, do Gustavo Lima, da Luísa Sonza, etc. Juntei todos estes hitmakers de Portugal, Brasil, França e Reino Unido", conta.

"Agora estou na fase de selecionar as canções todas e gravar as vozes. Finalizar ali umas coisitas. Para no próximo ano, lançar o disco novo", acrescenta David Carreira.

Nos próximos meses, o foco é o oitavo álbum de originais, mas o regresso aos concertos já está marcado: A digressão de 2023 arranca a 25 de fevereiro no Coliseu de Elvas. "Não sei quanto tempo mais é que isto vai durar. Enquanto durar, tenho de aproveitar todos os momentos e acho que a pandemia nos mostrou que tudo é efémero", remata o cantor.