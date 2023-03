A segunda semifinal do Festival da Canção da RTP está marcada para este sábado, dia 4 de março. Na segunda ronda do concurso competem 10 canções e apenas seis se vão juntar aos temas apurados na primeira semifinal.

Na segunda semifinal, que também transmitida em direto na RTP1 a partir dos estúdios de Lisboa, competem “A festa” (Edmundo Inácio), “O Impossível” (The Happy Mess), “Enquanto é tempo” (Teresinha Landeiro), “Bandeiras” (Bandua), “Goodnight” (Bárbara Tinoco), “Fim do mundo” (Inês Apenas), “Povo” (Ivandro), “World needs therapy” (Dapunksportif), “Funâmbula” (André Henriques/Lara Li) e “Tormento” (Voodoo Marmalade).

Ao todo, na final, a 11 de março, estarão em competição 13 canções, das quais será escolhida a que representará Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, agendado para maio em Liverpool, no Reino Unido.

Vejas as atuações da segunda semifinal:

"A festa" - Edmundo Inácio

"O Impossível" - The Happy Mess

"Enquanto É Tempo" - Teresinha Landeiro

"Bandeiras" - Bandua

"Goodnight" - Bárbara Tinoco

"Fim do Mundo" - Inês Apenas

"Povo" - Ivandro

"World Needs Therapy" - Dapunksportif

"Funâmbula" - Lara Li

"Tormento" - Voodoo Marmalade