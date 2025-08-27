Alex Warren, Busta Rhymes, J Balvin ft. DJ Snake, Ricky Martin e Sabrina Carpenter serão alguns dos protagonistas da edição de 2025 dos MTV VMAs. Conan Gray, Doja Cat, Jelly Roll, Post Malone e Tate McRae também vão atuar no evento.
A edição de 2025 dos prémios que celebram o melhor da música e entretenimento, conduzida por LL COOL J, será transmitida ao vivo para todo o mundo a partir de Nova Iorque, na madrugada de 7 para 8 de setembro, domingo para segunda-feira, às 01:00 (hora portuguesa). A emissão arranca uma hora antes, diretamente do pré-show, na MTV Portugal.
Lady Gaga parte na frente da corrida na edição de 2025 dos MTV Video Music Awards, ao somar 12 nomeações. Bruno Mars também é um dos protagonistas, com 11 nomeações, seguido por Kendrick Lamar, que soma 10, Sabrina Carpenter e Rosé, com oito nomeações cada, e Ariana Grande e The Weeknd, com seis.
Já Billie Eilish recebeu seis nomeações e Charli XCX ficou com cinco. Bad Bunny, Doechii, Jelly Roll, Ed Sheeran, Tate McRae e Miley Cyrus estão na corrida em quatro categorias.
Taylor Swift e Beyoncé não lideram as nomeações, mas competem por um dos prémios mais cobiçados, o de Artista do Ano, ao lado de Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen e The Weeknd.
Este ano, os MTV VMAs contam com 33 estreantes entre os nomeados, desde novos talentos como Alex Warren, Role Model e Sombr até artistas já consagrados que chegaram às nomeações graças à introdução de novas categorias, como Blake Shelton e Lainey Wilson.
Também é a primeira vez que nomes como Jisoo, Damiano David, Gigi Perez, The Marías, Lola Young, Bailey Zimmerman, Cody Johnson, Dasha e Zach Hood figuram entre os nomeados aos prémios da MTV.
