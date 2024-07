Depois de partilhar uma longa lista das canções que prometiam marcar os próximos meses, o Spotify revelou o top dos temas deste verão. A "Spotify's Songs of Summer (Update)" foi revelada esta terça-feira, dia 24 de julho, nas redes sociais.

A lista do serviço de streaming conta com 20 canções, de artistas como Billie Eilish, Charli XCC, Karo G, Mark Ambor, Taylor Swift, Post Malone e Tinashe.

Sabrina Carpenter é o principal destaque da "Spotify's Songs of Summer (Update)", com duas canções no ranking - "Espresso" e "Please Please Please".

Lista completa: