A revista Variety escolheu as 50 melhores canções de Taylor Swift, artista que tem batidos novos recordes nos últimos meses e a artista mais ouvida no Spotify em todo o mundo. Para os editores de música da publicação, a cantora norte-americana é a "compositora mais prolífica da pop".

No top da Variety está "You Belong With Me", canção lançada em 2008 e que fez parte do disco "Fearless" - a artista regravou o álbum em 2021. Já no segundo lugar surge "All To Well", canção que ganhou uma versão de 10 minutos e uma curta-metragem no ano passado.

"Getaway Car", "Style" e "Mirrorball" fecham o top cinco da revista norte-americana.

VEJA O TOP 50:

Taylor Swift - You Belong With Me (Taylor’s Version)

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

Taylor Swift - Getaway Car

Taylor Swift - Style

Taylor Swift - mirrorball

Taylor Swift - Clean

Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor's Version)

Taylor Swift - right where you left me - bonus track

Taylor Swift - Anti-Hero

Taylor Swift - gold rush

Taylor Swift - Mean

Taylor Swift - Our Song

Taylor Swift - Blank Space

Taylor Swift - Dear John

Taylor Swift - Lover

Taylor Swift - Fearless (Taylor’s Version)

Taylor Swift - cardigan

Taylor Swift - The Way I Loved You (Taylor’s Version)

Taylor Swift - Mastermind

Taylor Swift - Cruel Summer

Taylor Swift - marjorie

Taylor Swift - Back To December

Taylor Swift - cowboy like me

Taylor Swift - illicit affairs

Taylor Swift - Out Of The Woods

Taylor Swift - this is me trying

Taylor Swift - invisible string

Taylor Swift - the 1

Taylor Swift - The Man

Taylor Swift - champagne problems

Taylor Swift - I Did Something Bad

Taylor Swift - Should've Said No

Taylor Swift - Karma

Taylor Swift - I Knew You Were Trouble (Taylor's Version)

Taylor Swift - All You Had To Do Was Stay

Taylor Swift - peace

Taylor Swift - the last great american dynasty

Taylor Swift - Daylight - Live From Paris

Taylor Swift - Soon You’ll Get Better (feat. The Chicks)

Taylor Swift - ...Ready For It?

Taylor Swift - Haunted

Taylor Swift - False God

Taylor Swift - mad woman

Taylor Swift - Teardrops On My Guitar - Radio Single Remix

Taylor Swift - ‘tis the damn season

Taylor Swift - Lavender Haze

Taylor Swift - Miss Americana & The Heartbreak Prince

Taylor Swift - Enchanted

Taylor Swift - You're On Your Own, Kid