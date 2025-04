"Scars and Ashes" é o álbum de estreia dos Decline and Fall, projeto de Armando Teixeira, Hugo Santos e Ricardo S. Amorim. O disco, que sucede aos EPs "Gloom" e "Pulse", já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Quando o que resta são cinzas, e nenhuma fénix parece vir a renascer das mesmas, as cicatrizes servem-nos como memórias vivas do passado, ao qual tantas vezes nos tentamos agarrar. Mas só quando deixamos o passado para trás é que poderemos, finalmente, avançar", escreve a banda em comunicado.

Captando o "espírito dos tempos distópicos em que parecemos viver, mas olhando também para inquietações pessoais internas, da solidão e isolamento a que nos auto-impomos", os nove temas representam "uma jornada por diferentes tons de negro, mas alimentando timidamente uma pequena centelha de luz, na expectativa que dela nasça alguma esperança".

"Scars and Ashes" será apresentado ao vivo no dia 3 de maio, no Cine Bar Turim, em Lisboa.